Marano, non è stato un malore: l’anziana che accudiva i gatti si è suicidata

La donna morta nella giornata di ieri, che da anni assisteva i gatti randagi della zona di via Falcone-via Musella, si è suicidata. I carabinieri, contrariamente a quanto indicato in un primo momento, hanno accertato che l’anziana si è lanciata da una finestra al secondo piano del proprio appartamento. Nessuno si era accorto di nulla in un primo momento e nemmeno gli stessi inquirenti che avevano ipotizzato che si fosse trattato di un malore. Il nodo è stato sciolto dopo le successive verifiche eseguite dal personale dell’Arma e dai medici.













