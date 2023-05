Amministrative Marano, l’affondo di Izzo: “Alcuni avversari millantano amicizie e filiere istituzionali. Non hanno idee, sembra di essere tornati ai tempi di Achille Lauro”

A 10 giorni dal voto ascoltare i proclami e gli articoli di molti candidati a Sindaco si resta basiti, sembra che per bocca di questi la panacea per tutti i problemi debba essere la filiera istituzionale. C’è chi invita a votare per la propria coalizione perché ha nel governo nazionale la propria entità politica, chi invita a votare per sé perché burocrata regionale con amicizie nei salotti del governo regionale, chi invita a votare per una compagine giovane e di grandi professionisti unica alternanza al vecchio modo di fare politica, dimenticando che ognuno ha una propria storia con la quale deve fare i conti. Insomma, sembra essere ritornati al tempo delle campagne elettorali del tempo di Achille Lauro quando in occasione di un comizio il figlio di questo salito sul palco per tenere il discorso disse soltanto queste parole: “qui mi manda mio padre voi sapete cosa fare” non avendo argomentazioni programmatiche, politiche-amministrative da saper esporre.

Siamo quindi alla parodia di una vera campagna: si chiede al cittadino di essere votati per il solo motivo di avere amicizie politiche a livello nazionale o regionale, questa la proposta politica programmatica per il rilancio della città.

Noi che abbiamo scelto di formare una coalizione civica genuina abbiamo chiarito che se i cittadini ci chiameranno a governare la città le priorità saranno: a) il PUC a zero vani in quanto il territorio é stato già troppo offeso da colate di cemento ,in esso grande rilievo dovranno avere ” parchi giochi a verde, nuovi edifici scolastici in particolare nelle periferie S. Rocco e San Marco in particolare centri ludici e di aggregazioni b) rifacimento delle vasche di sollevamento di via S. Rocco per eliminare il disservizio idrico c) rifacimento delle strade ridotte in colabrodo e garantire sicurezza d) bandi pubblici per dare in convenzione ad associazioni i tanti beni confiscati alla camorra, con la istituzione in essi di un centro ludico ricreativo per bambini e ragazzi affetti dallo spettro autistico patologia questa in espansione esponenziale per dare vicinanza e sollievo alle loro famiglie e se fosse possibile il distaccamento di un presidio della Polizia di Stato per la maggiore sicurezza del cittadino e) ripristino e messa in sicurezza del campo sportivo Nuvoletta da dare in convenzione ad associazioni sportive, impianto da utilizzare dall’intera cittadinanza per la pratica dello sport f) mettere mano al problema mobilità con un progetto già esistente a lungo termine quale ,quello individuato dall’associazione Marano Lab con la costruzione della ” metropolitana del mare” lungo il tratto Chiaiano- Licola e nello studio di fattibilità di messa in sicurezza della bratella di cupa delle prendine che permetterebbe con un progetto a breve tempo,in pochi minuti il raggiungimento della stazione della metrò di Quarto da parte dei cittadini di Marano.

Linee programmatiche ben chiare che andranno approfondite, con studi di fattibilità da una squadra di governo di alto spessore professionale.

Volontà, coerenza, capacità, competenza, professionalità e caparbietà saranno i nostri poteri forti con il “Sindaco ultimo dei cittadini che sarà il garante di ogni singolo cittadino nelle vesti di primo cittadino del proprio futuro e di quello della collettività maranese”.

“Siamo tutti Sindaco”

Comunicato stampa della coalizione uniti per Marano con Izzo candidato a sindaco.