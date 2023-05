A’ MUGLIERO D’O PRESIDENTE VA IN SCENA AL TEATRO MOSCATI IL 26 E 27 MAGGIO 2023

86 Visite

La Compagnia Teatrale “Napoli in filigrana” da molti anni svolge attività teatrale amatoriale, presso il teatro della Parrocchia di San Giuseppe Moscati a Scampia. Da sempre, diretta da Alfredo Alvino, ha portato in scena testi teatrali classici e moderni: “O’ Tuono e’ marzo” “O’Scarfalietto” “Na guerra in famiglia” sono alcune delle commedie classiche portate in scena. Ma la Compagnia ha fatto di più, ha messo in scena testi rivisitati, rimodernati e riadattati in lingua napoletana del repertorio classico inglese e francese. Così sono nate commedie come “E’ Signurine Bruschetti” (tratta da Arsenico e vecchi merletti ” o come “A MUGLIERA D’O PRESIDENTE” (tratta dalla piece francese LA PRESIDENTESSA). L’impegno profuso da questa Compagnia non è solo quello di dedicarsi alla beneficenza (il ricavato della vendita dei biglietti va tutto alla Parrocchia), ma anche e principalmente quello di diffondere la cultura del teatro a tutti, specie alla gente di Scampia. Dunque una attività di diffusione culturale preziosa, con uno sguardo particolare alle nuove generazioni, affinché avvertano ed apprezzino il valore dello spettacolo-teatro. Ecco perché “Napoli in filigrana” ha mantenuto e mantiene tuttora prezzi popolari dei biglietti (solo 7€) proprio per rendere lo spettacolo del teatro accessibile a tutti. Dunque un teatro veramente popolare e non riservato solo alle classi più abbienti, un TEATRO che coniughi il divertimento con l’approfondimento culturale, riportando in vita testi, forse, dimenticati ma di grandissimo e straordinario valore.

ALFREDO ALVINO













