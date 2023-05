Villaricca, al via procedura per assegnazione bene confiscato ai Polverino

255 Visite

Il Comune di Villaricca ha bandito una procedura per l’assegnazione di un bene confiscato (nella foto). Non uno qualunque, ma quello appartenuto a Biagio Cante, esponente di spicco del clan Polverino di Marano. L’immobile, oggi di proprietà dell’ente cittadino, è situato in via Milano. Cante, detenuto dal settembre del 2017, sta scontando una condanna per associazione mafiosa e fittizia intestazione di beni. Uno di questi, l’appartamento di via Milano oggetto della procedura di affidamento da parte del Comune di Villaricca, finì al centro di un’imponente inchiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Il bene confiscato e messo a bando dovrebbe diventare – secondo quanto comunicato dal prefetto Rosalba Scialla, a capo della commissione che opera da oltre un anno e mezzo a Villaricca – un centro di accoglienza per famiglie indigenti del territorio. Le cooperative e le associazioni interessate possono presentare domanda entro l’8 maggio. L’istanza da inoltrare agli uffici comunali deve contenere un business-plan, l’atto costitutivo dell’associazione o cooperativa richiedente e una relazione sulle eventuali attività a carattere sociale già svolte in precedenza. Il bene sarà assegnato da un’apposita commissione, sulla base dei criteri e punteggi contenuti nel bando.













