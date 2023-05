Amministrative Marano, Izzo: “Inutile polemizzare sui social, ci dedichiamo alla città e ai suoi problemi”

189 Visite

Devo chiedere scusa a ogni singolo cittadino di Marano se ieri sui social mi sono lasciato prendere da sterili polemiche e per qualche oretta mi sono distratto dal pensare ai problemi seri che insieme dobbiamo affrontare per ridare a ognuno di voi vivibilità, dignità e onorabilità che per troppo tempo vi sono stati tolti.

Ma senza timori e con grande lealtà verso voi tutti la verità politica amministrativa che ha devastato Marano e il suo territorio negli ultimi tempi non va sottaciuta per poter iniziare un nuovo percorso politico basato sulla lealtà e trasparenza con i cittadini. In questo contesto non è bello, corretto e coerente rinnegare il proprio partito di appartenenza e il Sindaco voluto fortemente dallo stesso partito, compagine poi sciolta, per il semplice motivo che siamo in campagna elettorale e accaparrarsi qualche voto.

Ma questo sono prerogative che possiamo avere solo noi di “Uniti per Marano” con menti libere o meglio ancora vuote da qualsiasi compromesso politico e non.

Comunque tornando ai temi politici uno dei primi obiettivi che vorremmo raggiungere per la legalità e la onorabilità del vivere in condivisione e solidarietà, se chiamati a governare, é quello di dare sostegno alle famiglie con disabili e dare sicurezza a ogni cittadino e tutela al territorio. Per attuare ciò espleteremo subito avvisi pubblici per assegnare i beni confiscati alla malavita ad associazioni e istituzioni di rilievo culturale e istituzionale, pensiamo di allocare in queste strutture sottratte alla camorra la sede dell’associazione per la formazione degli alunni affetti da spettro autistico patologia questa in crescita esponenziale che vede i genitori spesso soli ad affrontare i problemi della disabilità e la sede di un distaccamento della polizia di Stato per dare sicurezza ai cittadini e tutela ad un territorio così vasto dove nonostante il lavoro certosino dell’arma dei Carabinieri non si riesce a dare tranquillità ai cittadini.

Il raggiungimento di questo primo risultato sarebbe la cartina di tornasole che Marano avrebbe imboccato la strada della vera legalità che é quella del fare e non del blaterare.

Comunicato stampa della coalizione “Uniti per Marano “con Izzo candidato a Sindaco.













