Marano, via Santa Maria a Pigno: i lavori 8 mesi fa, oggi è già così. Purtroppo negli uffici molti fanno finta di non vedere e anche le forze dell’ordine sono poco attente a certe situazioni..

Gentile direttore, le chiedo di segnalare ai competenti uffici che il manto stradale di via Santa Maria a Pigno, arteria ancora incompleta, dopo otto mesi sta già cedendo in modo pauroso. Si stanno creando piccole voragini, con ogni probabilità – come temevano mesi fa – perché i lavori non sono stati eseguiti con il necessario zelo. Sotto il manto stradale non c’è nulla: camminiamo sui tubi fognari, dopo appena otto mesi.

Luisa (Marano)

Lo avevamo previsto mesi e mesi fa che sarebbe andata così. Purtroppo al Comune nessuno volle ascoltare. Su via Santa Maria a Pigno e su come si svolse tutta la vicenda, anche di carattere extracomunale, si potrebbe scrivere un libro. Purtroppo le forze dell’ordine su certe vicende sono leggermente distratte…

La Redazione













