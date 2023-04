L’angolo della satira. Amministrative Marano, Mimmo Paragliola (Padre Ralph) in campo per la 47esima volta…

478 Visite

Passano gli anni, le mode, le stagioni, le consiliature ma lui, Domenico Paragliola, in arte Padre Ralph, è sempre lì. E anche questa volta, dopo gli annunci strombazzati ai quattro venti di non essere intenzionato a ricandidarsi, lo ritroviamo nelle liste del Pd. Paragliola (Padre Ralph per gli addetti ai lavori) ha partecipato ad almeno 46 elezioni comunali. In molti lo ricordano finanche nell’Assemblea costituente assieme a Saragat, De Nicola e a tutti i padri della Patria. Padre Ralph non riesce a staccarsi: ogni volta è la volta giusta per ripresentarsi. Anni fa perché aveva il sogno di presiedere l’assise comunale, prima ancora per altri motivi e oggi, forse, perché chiamato direttamente dallo Spirito Santo. Lui c’è sempre, per una ragione o per un’altra. E allora lo vedi in giro, di buon’ora in strada, con il breviario in mano, a “tormentare” i poveri elettori, con il caratteristico fare ed atteggiamento del prete di campagna o di paese. E bravo Mimì (nella foto in basso), meglio noto come Padre Ralph.













