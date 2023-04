“ALTO CALORE SPA”, DE LUCA AFFIDA IL SERVIZIO IDRICO 

60 Visite

E’ stato approvato oggi dal Presidente Vincenzo De Luca, nelle funzioni di commissario con poteri sostitutivi, l’atto di affidamento del servizio idrico integrato alla società Alto Calore S.p.A. L’affidamento riguarda il servizio idrico per l’intera provincia di Avellino, e in via transitoria, per alcuni i Comuni della provincia di Benevento, in attesa dell’operatività della nuova gestione sannita.

Si tratta di un tassello strategico per la riorganizzazione e rilancio del servizio idrico nei territori interessati. Ma rappresenta anche un presupposto fondamentale per consentire alla società di avviare una nuova fase di risanamento finanziario, reso ancor più necessario nell’attuale gestione in regime di concordato giudiziale .

La Regione in questi mesi si è fattivamente impegnata per favorire una soluzione positiva della vicenda Alto Calore S.p.A, a cominciare dall’accordo storico intervenuto con la Regione Puglia per la restituzione all’Irpinia di gran parte delle risorse idriche provenienti dalle sorgenti di Cassano, ed alle misure per la riduzione dei costi energetici connessi al vettoriamento della risorsa.

Adesso spetta all’Alto Calore S.p.A. ed gli enti locali che ne sono proprietari, dare attuazione ad un programma impegnativo e coerente con questi nuovi obiettivi.













