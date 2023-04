Zio Rocco tra gli chef stellati all’evento Romana 2023

24 Visite

Concentrato di Gioia. A leggerlo così sembrerebbe uno stato d’animo dovuto dall’arrivo di una lieta notizia. Invece si tratta dell’ultima invenzione del pastry chef Rocco Cannavino, meglio conosciuto come Zio Rocco, che promette di far gioire le papille gustative.

L’occasione è stata l’evento “Romana 2023” organizzata dalla rivista ItaliaSquisita, in collaborazione con Villa Agrippina a Gran Meliá Hotel a Roma, in cui celebri firme Michelin della cucina del centro Italia, maestri della tradizione e della panificazione, giovani emergenti nonché professionisti della pasticceria e della mixologia, insieme a ospiti speciali internazionali hanno raccontato la loro visione di cucina.

Il Concentrato di Gioia è una versione finger del dolce che porta il nome della figlia della compagna di Rocco, e si compone di un impasto pansfoglia al cioccolato, utilizzando come di consueto la farina speciale “oro” del Mulino Caputo, farcito alla crema al mascarpone vanigliato con un cuore di lampone fresco avvolto da 5 gr di cremoso al pistacchio. In superficie croccante al riso soffiato, burro di latteria, caramello e cioccolato a latte, a completare granella di lamponi leofilizzati.

La festa è stata un inno alla nostra cultura gastronomica, di oggi e del futuro con ospiti internazionali come il creator Alex French Guy Cooking e lo chef Giuliano Sperandio, chef italiano a capo della più antica maison Michelin di Parigi “Le Taillevent”.

Non si trattava della prima volta che Zio Rocco appariva tra le pagine di ItaliaSquisita, che lo ha già coinvolto in una “sfida” tra Italia e Francia dedicata al suo celebre cornetto e il croissant di Michael Bartocetti, Pasticcere del Four Season George V di Parigi.

Intanto, per venire incontro alle richieste dei suoi clienti affezionati, che macinano anche chilometri per non perdere l’assaggio, ha ideato un nuovo il progetto “Zio Rocco the italian baker – coffee & more” con aperture previste in tutta Italia e all’estero, sempre in linea con la sua missione di elevare i piccoli lievitati a prodotti di pasticceria gourmet.

