AMMINISTRATIVE QUALIANO, NICLA D’ALTERIO: “HANNO TENTATO DI FERMARMI”

La giovane 23enne, ex candidata nella lista “bocciata”, lotterà per la comunità LGBT con Castaldo sindaco

“E’ stata l’ennesima discriminazione nei miei confronti, un vero e proprio atto di omofobia, fatto da chi si spacciava per amico. Il mio era uno di quei nomi, che ha fatto bocciare la lista “Progetto Comune”, mi hanno fatto fuori, burattino e burattinaio: non si vedono i fili, ma ci sono. Non potevo permettere, che fermassero la mia lotta e la volontà di mettere a disposizione il mio vissuto, per chi vive la diversità in modo doloroso e complicato. Sarò a disposizione non solo della comunità LGBT, ma anche delle famiglie, che non sanno come affrontare la problematica della diversità. Se avrò la possibilità di farlo e di sedere in Consiglio comunale, devo ringraziare Antonio Castaldo, che mi ha accolta nella sua lista”. Nicla D’Alterio, 23 anni a Giugno, è la più giovane aspirante Consigliera alle Amministrative di Qualiano, candidata con la lista “Castaldo Sindaco”, a sostegno di Antonio Castaldo.

Il suo passato ed il suo presente sono tutti lì. Nel suo nome: Nicla porta con sé Nico di quel Domenico che era e la “L” di Libertà, per la quale ha dovuto lottare, per affermare la sua vera natura. Un percorso non semplice, pieno di ostacoli, derisioni, atti di bullismo a scuola e nella società. Fortunatamente dalla sua, Nicla, ha sempre avuto una famiglia illuminata a partire dai genitori, che l’hanno sostenuta anche con i pianti della mamma, quando Nicla ha avuto il coraggio di dire che raccontare il suo dolore e che l’avevano picchiata perché colpevole di “quell’essere che ero”. Sue complici le sorelle, Erginia ed Antonietta, che le hanno dato forza ed accompagnata nel percorso che l’ha portata a diventare donna a tutti gli effetti anche per lo Stato e sui documenti.

Nicla è una giovane donna serena, equilibrata, forte che lotta per sé e vuole lottare per gli altri, mettendo a disposizione tutto quanto ha imparato in questi anni sin da quando adolescente, ha scoperto che le sue pulsioni erano femminili, ma ingabbiate in un corpo da maschio.

“Le cicatrici sono solo sul mio corpo, sono forte e lo sono diventata ancora di più, per arrivare a quello che sono oggi.- sottolinea con orgoglio Nicla D’Alterio– Oggi voglio aiutare chi vive la problematica del “diverso”, mettendo a disposizione la mia vita, la mia storia, il mio percorso di donna e di persona. Spero di riuscirci dagli scranni del Consiglio comunale.”













