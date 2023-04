117 Visite

Furti in abitazione, anche in pieno centro. L’ultimo caso, a Marano, nella giornata di ieri in via Lazio, a pochi passi dalla caserma. Il bottino, da quanto trapela, è di circa 1000 euro. Sull’ennesimo furto in un appartamento indagano i carabinieri. Indagini serrate anche su un presunto tentativo di rapina in un’attività commerciale di via Castelblevedere.













