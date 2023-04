L’Aktis Acquachiara affronta in trasferta l’Olympic Roma: i biancoazzurri vogliono sognare in grande

Nell’incontro valevole per la ventesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara, sesta in classifica con 25 punti, affronta in trasferta, fischio d’inizio previsto domani alle ore 19:30 alla piscina Zeronove, l’Olympic Roma, quarta a quota 28.

La netta vittoria ottenuta in casa del fanalino di coda Civitavecchia prima della sosta ha impresso il sigillo della matematica sulla conquista della salvezza e ha, finalmente, sfatato il tabù della prima vittoria in trasferta.

I biancoazzurri continuano, di partita in partita, a registrare confortanti segnali di crescita ed hanno ora la possibilità di scendere in acqua senza alcun tipo di pressione legata al risultato, liberi di poter giocare la propria miglior pallanuoto per vedere poi che cosa succederà alla fine della regular season.

La sfida contro la formazione capitolina è, senza dubbio, un banco di prova impegnativo per il sette acquachiarino che, in un impianto dalle condizioni climatiche particolari, si troverà faccia a faccia con la quarta forza del torneo, formazione che punta sulla crescita dei giovani ma annovera nel suo roster elementi di assoluto spessore per la categoria come Calcaterra e Casasola. Alla vigilia Walter Fasano presenta così il match.

Walter Fasano

Domani ci aspetta una partita affascinante. Se pensiamo da dove siamo partiti a Settembre 2021 e in quale situazione eravamo ad aprile dello scorso anno oggi ci deve inorgoglire avere l’opportunità di poterci giocare una partita che può darci la possibilità di poter accedere ai playoff.

Ufficio Stampa Aktis Acquachiara