Programma Quarto Rosa Capuozzo sindaco

PROGRAMMA DI IDEE E AZIONI

PER IL COMUNE DI QUARTO

CORAGGIO QUARTO è un’organizzazione politica costituita all’inizio del 2016 da

cittadini che credono nella dignità della persona, nella centralità delle regole

democratiche, nella libertà, nell’uguaglianza, nella giustizia e nella solidarietà.

Il programma nasce dall’esperienza a sostegno dell’amministrazione guidata da Rosa

Capuozzo e si basa su quello che abbiamo già fatto, quello che stavamo facendo prima

dell’interruzione consiliare e quello che vogliamo fare:

● Economia: Affrontare il dissesto, consentendo all’OSL di pagare i creditori

del Comune per poter veramente risanare le finanze dello stesso e

consentire finalmente un abbassamento delle tariffe.

● Infrastrutture: Mettere in funzione la fogna dei grandi laghi con i

collegamenti alle strade limitrofe e terminare le fogne nel resto della

città.

● Territorio: Messa in sicurezza delle vasche di raccolta piovane per prevenzione

rischio idrogeologico

● Illuminazione: Progressiva sostituzione del vecchio impianto di illuminazione con

tecnologia LED a risparmio energetico.

● Trasporti: Grazie ad un accordo con l’ EAV e la Regione Campania, abbiamo

ottenuto un servizio su gomma per il trasporto urbano locale con 4 linee a costo

zero per le casse Comunali ,in contrapposizione ai 400,00 mila di spesa annuale per

l’espletamento dello stesso servizio, ripristinare tale accordo non più funzionante

sul territorio cittadino

● Sicurezza: Assunzione di vigili stagionali e riorganizzazione della protezione civile

per un incremento della sicurezza sul territorio.

● Sociale: Fine del processo di riqualificazione dell’ex-cementificio (bene confiscato

alla camorra) da destinare agli sport per il sociale.

o Consegneremo di nuovo alla città lo Stadio comunale, continueremo a

proporre nuove strutture sportive per la cittadinanza.

o Continueremo nelle opere di riqualificazione e ampliamento dello

stadio comunale con rifacimento manto erboso e pista di atletica.

o Realizzazione di un campo di Pump Truck (cross per biciclette da

fuoristrada) che non esiste nella provincia per creare un’attrazione sportiva

con conseguente miglioramento dell’economia locale.

o Creeremo nuovi spazi di aggregazione sportiva per i giovani e meno

giovani.

Ora, con il Vostro sostegno, il nostro gruppo si propone di attuare un programma i cui punti

cardini sono Ambiente, Acqua, Trasporti, Trasparenza, Semplicità, Informatizzazione e

Sviluppo, calati ed adattati alla realtà della nostra comunità, sempre nel massimo rispetto

della legalità.

PUNTI PROGRAMMATICI

Premesso quanto sopra, che fa parte della prosecuzione dell’opera di ristrutturazione

Comunale iniziata dal Sindaco uscente Rosa Capuozzo, indichiamo qui di seguito altri punti

di programma che CORAGGIO QUARTO si propone di portare a termine nella prossima

consiliatura.

1. Acqua Pubblica: prosecuzione del progetto per tutelare la cittadinanza tutta da una

privatizzazione incontrollabile dei servizi idrici.

2. Ampliamento del cimitero, per fare fronte alla mancanza di loculi. L’ampliamento

prevederà loculi per la popolazione residente con un contenimento dei costi. Il

progetto è pronto e si deve passare alla fase esecutiva.

3. Rinnovamento degli impianti di illuminazione stradale con luci a LED per un

corretto risparmio energetico ed una migliore illuminazione stradale.

4. Progettazione e realizzazione di un collegamento stradale tra lo svincolo

superstrada per Roma sito in Via Campana e la Via Seitolla (zona Sepsa) per

migliorare la viabilità cittadina.

5. Trasporti: Ampliamento del servizio di trasporto su gomma con collegamenti con

zone Ospedaliere di Napoli e Pozzuoli e con l’Università di Monte S. Angelo e

Piazzale Tecchio.

6. SICUREZZA: È uno dei punti più delicati di un’amministrazione Comunale,

soprattutto per il Sud Italia. Ci riproponiamo, con i mezzi a disposizione e con i

finanziamenti che riusciremo a reperire, di potenziare il comando dei Vigili Urbani

che, oltre agli stagionali già previsti nella scorsa amministrazione dal Sindaco

Capuozzo, verrà integrato con nuove unità operative assunte tramite pubblici

concorsi. Si provvederà a rendere le strade più sicure con una maggiore

illuminazione, ci sarà una maggiore coordinazione con i Sindaci della zona Flegrea

e verranno ripristinati i “NONNI CIVICI”davanti alle scuole. Si installeranno

esternamente a tutte le scuole delle telecamere a circuito chiuso per una maggiore

tranquillità dei nostri ragazzi, genitori e insegnanti.

7. Approvazione PUC (Piano Urbano Comunale) con aumento dei servizi, punto di

interscambio tra Trenitalia e EAV, con riqualificazione di Corso Italia e Via

Campana.

8. Riqualificazione dello stadio comunale con rifacimento manto erboso e pista di

atletica.

9. Progettazione e riqualificazione del centro città in particolare della Piazza Santa

Maria e della zona mercato comprensiva dell’area di stazionamento bus.

10. POLO FIERISTICO. La città di Quarto, sita in un luogo strategico per collegamento

con mezzi trasporto, vicinanza con Tangenziale e circumvallazione, è ideale per

ospitare un polo fieristico simbolo di un’importante politica industriale. La

struttura nascerebbe per ospitare convention, congressi, presentazioni di prodotti,

fiere e manifestazioni ludiche e culturali grazie alle sue sale di varia capienza e

tipologia. Polo fieristico per esaltare i prodotti locali e gastronomici e per ospitare

fiere ed eventi

11. Faremo richiesta di annessione al Comune di Quarto dei territori insistenti

all’interno del cratere che invece competono attualmente ad altri comuni

(Pozzuoli e Marano).

12. Realizzazione di nuovi spazi Verdi e creazione di un’area PICNIC, fornita di tutto il

necessario, per poter passare una giornata in tranquillità e godere dei nostri spazi

verdi nei periodi di caldo e nei giorni festivi o in qualsiasi giorno ci si voglia rilassare.

Il progetto area picnic sarà fonte di forte attrattiva per chi viene da zone limitrofe

a Quarto, soprattutto per I cittadini che avrebbero finalmente un luogo dove far

giocare i loro bambini. Questo spazio è dedicato ai fruitori occasionali o di

passaggio o anche alle scolaresche che per attività di educazione varie possono

sostare nell’area nei momenti di pausa pranzo o per veri e propri pic-nic. L’area

sarà dotata di tavoli e panchine.

13. Individuazione di un’area per la riprogettazione della scuola DE FILIPPO e avviare

la progettazione del nuovo istituto scolastico.

14. NEGOZIO SOCIALE “Un abito per un sorriso”. Sì allestirà un negozio di

abbigliamento in locali di proprietà comunale o confiscati, utilizzando abiti in

buono stato donati dai cittadini. Gli stessi abiti verranno selezionati, lavati,

rammendati e rivenduti ad un prezzo simbolico che permetterà non solo

l’autofinanziamento ma anche di corrispondere una piccola quota a chi si

impegnerà nella gestione dello stesso. Il fine del progetto non è quello di fare carità

ai meno abbienti (che può essere bello per chi la fa ma mortificante per chi la

riceve) ma quello di trasmettere “serenità” a chi sceglie, prova e soprattutto va via

con un abito che simbolicamente ha “pagato”.

15. Riconoscimento di tutte le Contrade Quartesi.

16. Ripristino di tutte le Consulte.

17. Digitalizzazione e trasparenza della macchina amministrativa comunale.

18. Studio di fattibilità e progetto per l’allargamento della strada Via Pendine che

collega Quarto al Comune di Marano al fine di avere una nuova via di collegamento

oltre che di uscita dal Comune di Quarto.

19. Quarto libero dal 5G, dare voce ai cittadini che hanno detto no al 5 G con una

grande manifestazione chiara e decisa.

20. Apertura centro sociale e consultorio per i giovani.

21. Nuovo percorso utilizzabile piste ciclabili.

22. Rafforzamento differenziata porta a porta, riportare la differenziata ai

livelli prima dell’amministrazione Sabino e migliorare ancora fino ad

arrivare ad essere un Comune degno di una raccolta differenziata che

faccia risparmiare i cittadini dalla vendita del materiale correttamente

riciclato

23. Ambulatorio sociale con medici a disposizione gratuitamente sul

territorio cittadino

24. Commissione PNRR

25. Ripristino Banco Alimentare













