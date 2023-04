Buonajuto (Italia Viva – Anci): “Festeggiamo tutti insieme la vittoria del Napoli, ma ricordiamoci che il Vesuvio è un patrimonio da tutelare”  

141 Visite

“L’azzurro è ormai il colore imperante dei nostri territori. E’ bello e coinvolgente vedere, con il passare delle ore, che le strade, le piazze e le facciate dei nostri palazzi si riempiono sempre di più dei colori del Napoli. Non abbandono un pizzico di scaramanzia, ma sono convinto che i tifosi saranno all’altezza dell’evento e quella che ci apprestiamo a vivere sarà una grande festa di cori ed emozioni, nel rispetto della città, del territorio, dei monumenti e del Vesuvio. Di concerto con le forze dell’ordine, ad Ercolano, abbiamo predisposto un piano per garantire una festa bella e sicura” – è quanto dichiara in una nota Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.

“In queste ore circola con insistenza l’ipotesi che un gruppo di tifosi abbia intenzione di festeggiare l’imminente scudetto con l’accensione di fumogeni sulla cima del cratere. Per questo abbiamo deciso di presidiare l’accesso al Vesuvio, affinché vengano rispettati i divieti. Ricordo a tutti è un patrimonio naturalistico da salvaguardare e tutelare” – conclude il Sindaco Buonajuto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS