Marano-Mugnano-Chiaiano, inferno sui cieli dopo i cambi di rotta: inquinamento acustico senza precedenti

Gentile direttore, sono un cittadino di Marano e le scrivo – dopo aver letto il vostro precedente articolo – sulla questione dei rumori fastidiosi a causa del passaggio di aerei che sorvolano i nostri cieli. Da settimane il viavai incessante e un inquinamento acustico, anche di buon’ora, senza precedenti.

Alfonso (Marano)

La storia.

Gli aerei in partenza da Capodichino diretti verso nord non sorvoleranno più il centro storico di Napoli per ridurre le emissioni di Co2 e l’inquinamento acustico: queste sono le motivazioni che hanno spinto la Gesac, la società che gestisce lo scalo partenopeo, e l’Arpac, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, per ridurre lo smog e l’inquinamento acustico nella città partenopea.

A pagare lo scotto di questa decisione, però, è la già iper provata area nord di Napoli, da sempre considerata territorio fertile per la nascita di discariche e centri di smaltimento rifiuti che già impattano negativamente sulla salute dei cittadini, per non parlare poi della presenza dei roghi tossici che negli anni hanno dato vita alla “famosa” Terra dei Fuochi.













