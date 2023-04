Amministrative Quarto. Rosa Capuozzo: “Ripristinare subito il Banco Alimentare”

99 Visite

“Ripristinare il Banco Alimentare è un dovere morale per venire incontro alle esigenze dei più deboli. Noi lo faremo immediatamente, per fornire una risposta concreta ai bisogni di chi oggi purtroppo vive in condizioni di disagio”. Così Rosa Capuozzo, candidato sindaco del Comune di Quarto.

“Tante, troppe famiglie oggi vivono il dramma sociale della povertà, accresciuto dal carovita e dall’incremento dei costi energetici. – prosegue Rosa Capuozzo – Una piaga a cui l’amministrazione attuale non solo ha fornito zero risposte, ma ha persino eliminato quelle che noi in precedenza avevamo previsto per supportare e sostenere le persone bisognose.

Già nel dicembre 2018 – ricorda Rosa Capuozzo – avevo esposto con chiarezza la mia profonda amarezza per la rinuncia dell’amministrazione a questa misura di sostegno alla povertà: un segnale chiaro del disinteresse, da parte di chi ha governato nell’ultimo quinquennio, nei confronti delle fasce deboli della popolazione di Quarto. Lo spirito solidale che ha sempre animato il mio modo di fare politica, invece, è confermato dai fatti. E troverà ulteriormente riscontro subito dopo il nostro insediamento.

La riattivazione del Banco Alimentare consentirà a centinaia di famiglie di ricevere pacchi alimentari mensili e di dare un sostegno a chi oggi fa fatica a sbarcare il lunario e a dar da mangiare ai propri figli. È questo il mio primo impegno morale per le persone in difficoltà economica, che seguiremo attentamente potenziando le politiche sociali e i servizi alla persona, per fornire ogni forma di aiuto e di supporto previsti dalle normative vigenti e favorire anche percorsi di empowerment e inserimento nel ciclo produttivo.

Basta con la politica delle poltrone e degli interessi di parte – conclude Rosa Capuozzo – con noi i cittadini torneranno i veri protagonisti, con noi nessuno resterà mai indietro”.

