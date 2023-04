Amministrative Marano, apertura di campagna elettorale per Morra

107 Visite

Una folla entusiasta ha partecipato all’apertura della Campagna Elettorale della coalizione Marano Rinasce con Matteo Morra Sindaco.

A piazza della Pace erano presenti le sei liste a sostegno, i consiglieri regionali Fiola, Manfredi, Pisacane e Di Fenza e alcuni esponenti territoriali del Pd come il sindaco di Mugnano Sarnataro ed il consigliere comunale di Napoli Migliaccio.

“E’ una sfida importante – afferma Matteo Morra – ma che abbiamo la consapevolezza di affrontare per ridare dignità e far risorgere Marano dalle ceneri in cui versa da oltre 10 anni.

Non certo un libro dei sogni, ma punti essenziali da affrontare nei primi 5 anni di governo. Ambiente, raccolta differenziata, Parchi pubblici, Trasporti con la Regione e la Città Metropolitana, Area mercatale, creare una città a misura di giovani e pensare alla Sanità Territoriale.

Questi i punti più significativi del nostro programma, che in questi giorni di Campagna elettorale vogliamo far conoscere al maggior numero di cittadini maranesi”, conclude Morra.

