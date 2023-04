AMMINISTRATIVE QUALIANO, CASTALDO APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE

120 Visite

L’appuntamento è per lunedì alle ore 19:30 nella Sala consiliare del Comune, in Piazza del Popolo

“Abbiamo scelto la Sala Consiliare del Comune di Qualiano, perché per noi rappresenta la sintesi della massima espressione di democrazia ed impegno di chi si candida ad amministrare il territorio. Vogliamo presentare alla città le nostre idee ed i progetti, per rendere Qualiano un paese normale con al centro le esigenze dei Cittadini. E’ un momento di impegno civico, che segna la scelta delle liste e delle persone, che mi sostengono, che vogliono più fatti e meno parole. Per noi non è un momento per festeggiare, ma un momento di assunzione di responsabilità istituzionale”. E’ il pensiero del candidato sindaco Antonio Castaldo, in lizza alle prossime Elezioni comunali del 14 e 15 Maggio 2023, per il rinnovo del Consiglio comunale di Qualiano, che ufficializza l’apertura della campagna elettorale prevista per lunedì alle ore 19:30 nella Sala consiliare del Comune in Piazza del Popolo. A sostegno della candidatura di Castaldo, due liste civiche: la storica “La Rinascita di Qualiano” e “Insieme a Castaldo Sindaco” per un totale di 32 aspiranti Consiglieri di cui oltre la metà, donne. Tutti i candidati sono portatori di istanze, che rappresentano le esigenze e le emergenze di una cittadina di oltre 24mila residenti, che andrà al voto con la speranza di vedere cambiare le cose.

Lunedì prossimo, al centro dell’incontro pubblico di apertura ufficiale della Campagna elettorale, ci sarà la presentazione di tutti gli aspiranti Consiglieri, oltre ai punti di forza del programma elettorale. Quest’ultimo è incardinato su una visione diversa del Governo della città di Qualiano, che punta alla risoluzione delle problematiche ordinarie e storiche di questa cittadina, ricercando la giusta soluzione, con buon senso, con semplicità, ma soprattutto avendo rispetto per la collettività amministrata.













