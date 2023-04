QUALIANO, AMMINISTRATIVE: VERSO LISTA PROGETTO COMUNE GRAVE ATTO DI PREPOTENZA POLITICA

115 Visite

“Con un atto di vera e propria prepotenza politica, a poche ore dalla scadenza dei termini per la presentazione delle Liste, qualche avido burattinaio ha stabilito per tutti di dover negare l’apparentamento della nostra lista elettorale, “Progetto Comune”, alla coalizione che sostiene il silente candidato sindaco Raffaele De Leonardis. Il motivo? Ridurre evidentemente gli spazi e gli incarichi “ politici” all’interno dell’ Amministrazione qualianese, eliminando la lista, ritenuta dall’ opinione pubblica la più competitiva, per fare man bassa in tutta tranquillità di futuri incarichi “politici”. Un gesto gravissimo, diversamente inspiegabile, e ancor più scandaloso se si considera che nostri consiglieri sono rimasti coerenti e leali alla maggioranza per ben 5 anni esprimendo peraltro anche il vicesindaco. Naturalmente, “Progetto Comune” resta saldo al fianco dei cittadini anche senza rappresentati in Consiglio comunale ed i cittadini lo sanno benissimo. Al momento stiamo valutando chi sostenere alla carica di Sindaco”. Lo affermano i componenti della Lista Progetto Comune di Qualiano: Domenico Di Domenico, Antonio Cacciapuoti, Margherita Palma, Anna Cerullo, Giuseppe Fertuso, Capasso Mario, Rosa Ciccarelli, Angela Paolo, Gaetano Sgariglia, Valentina Nocera, Nicla D’Alterio, Leonardo Manzo, Marco Granata e Francesco Panico.













