Amministrative Marano, domani la presentazione della lista del M5s con Roberto Fico

In data venerdì 21 aprile alle ore 19.00 ci sarà la presentazione, alla città di Marano, della lista a supporto del candidato a sindaco M5S Danilo Di Guida.

L’evento si terrà nella sala della Recca Sporting Club in Via Recca n. 4.

All’incontro saranno presenti l’ex Presidente della Camera Roberto Fico, il coordinatore regionale Salvatore Micillo, la coordinatrice provinciale Elena Vignati ed i parlamentari Antonio Caso, Luigi Nave, Ada Lopreiato, Carmela Auriemma, Alessandro Caramiello e Dario Carotenuto.

Movimento 5 Stelle Marano di Napoli













