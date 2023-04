CAMORRA, RESCIGNO (ANTICAMORRA): IN PROVINCIA DI NAPOLI ALTRI CASI MELITO SEGNALATI AL PREFETTO. MA NON SI MUOVE NULLA

51 Visite

“La Prefettura di Napoli ha strumenti per intervenire preventivamente per evitare che la camorra si infiltri negli apparati dello Stato, come nel caso di Melito. Dovrebbe essere più incisiva. Melito non è un caso isolato in provincia di Napoli. In altri comuni esistono zone di ombre e commistioni chiare con parenti di boss che ricoprono incarichi di vertice in giunta. A Camposano, comune dove svolgo il mandato di capo dell’opposizione, si assiste a una palese violazione di regole e procedure democratiche. Eppure nonostante la numerose segnalazioni il Prefetto Claudio Palomba non interviene. Mi chiedo. Cosa aspetti? “. Lo dichiara il presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania Carmela Rescigno.













