Terremoto giudiziario a Melito: l’analisi del voto, le parole di Rostan a Nunzio Marrone sulle somme versate per accaparrarsi i voti degli Amato – Pagano: ecco le intercettazioni

Luciano Mottola avrebbe detto sì, come candidato sindaco, all’accordo con la camorra. Queste sono le ricostruzioni della Procura di Napoli e della Direzione Investigativa Antimafia che hanno portato all’arresto del primo cittadino di Melito e all’emissione di altri 17 provvedimenti di custodia cautelare. Gli investigatori hanno effettuato anche un’analisi sul voto che ha portato alla vittoria del primo cittadino oggi detenuto. Quello che è emerso è che nelle sezioni di riferimento del Rione 219 (dove il clan Amato – Pagano è particolarmente influente e presente per la gestione delle piazze di spaccio) ha ricevuto più del triplo dei voti della candidata sindaco Dominique Pellecchia. Analogo strepitoso successo non si riscontra in altre sezioni. Il tutto sarebbe frutto dell’accordo siglato, dagli esponenti della coalizione a sostegno di Mottola, che secondo la ricostruzione del Gip, avrebbero accettato la promessa da parte del clan di procurare i voti alla coalizione ed allo stesso candidato sindaco, anche tra i residenti del rione popolare destinatari di pressioni ed intimidazioni. In cambio avrebbero chiesto denaro e la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione camorristica.

In particolare, in ordine alla circostanza delle somme versate per chiudere l’accordo con il clan, va richiamata un’intercettazione ambientale quando Rostan Emilio confessa a Nunzio Marrone (candidato Sindaco a Melito) le seguenti operazioni: “poi il sottoscritto, il sottoscritto, certe operazioni le ho fatte io, non personalmente io, le idee…noi ci siamo comprati cacciando i soldi io, non personalmente io, le idee…noi ci siamo comprati cacciando i soldi io Roberto Conte, il padre del Sindaco e Rocco Marrone”.

Le intercettazioni a carico di Emilio Rostan e del candidato Ruggiero evidenziano la preesistenza di patto pre-ballottaggio. In particolare Ruggiero Luigi (prima candidato con Marrone) riferisce a Martinelli Rosario (anche lui indagato) di voler fornire sostegno elettorale al candidato sindaco Mottola che in cambio ha promesso la realizzazione dei campetti di calcio nel rione. Tuttavia la decisione di Ruggiero – secondo gli investigatori – è subordinata al lascia passare di Giuseppe Siviero che avrebbe incontrato Marrone Rocco (“vabbuò poi Rocco va a parlare con Giuseppe…ha detto che se lo vede lui perché voglio sapere l’OK se mi posso muovere con loro ja”) – afferma Ruggiero.

Da evidenziare è il rammarico di Ruggiero Luigi (candidato con Marrone Nunzio in quanto uomo di riferimento degli Amato – Pagano) di essersi candidato con Marrone Nunzio. Lo stesso, sfogandosi con Siviero Giuseppe (esponente del sodalizio criminale di cui prima) dice: “ma se dal primo momento levavate a Nunzio Marrone da mezzo gli avevo schiattato la testa dal primo giorno…non era andato manco in ballottaggio Giusè Mottola…l’avevo uccisa a quella se stavamo tutti quanti con Mottola dal primo giorno”.

Secondo il Gip – è chiaro che – il patto previsto nei termini di legge si è realizzato nella sua pienezza sia per il candidato Nunzio Marrone nella prima fase che per il candidato Sindaco Mottola Luciano nella fase di ballottaggio.













