Amministrative Marano, presentazione lista Marano Rinasce

Siamo lieti di annunciare che anche i candidati della lista Marano Rinasce con Matteo Morra Sindaco si presenteranno alla città, domani sera alle ore 20:00 presso zio Frank pizzetta in via Salvatore Nuvoletta, 19. Sarà un’occasione in cui i cittadini potranno conoscere i nostri candidati e confrontarsi su programmi, idee e progetti utili alla rinascita della nostra amata città.

