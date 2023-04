Polizia Locale: controlli Napoli-Milan

50 Visite

La Polizia Locale di Napoli in occasione dell’incontro di calcio Napoli – Milan ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio Maradona.



Gli Agenti hanno elevato 152 verbali per infrazioni al Codice della Strada, prelevando 135 autovetture in divieto di sosta e sono stati 7 i parcheggiatori abusivi verbalizzati con la denuncia di 3 di questi per la reiterazione dell’attività illecita.













