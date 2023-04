Pianura, l’orrore e la follia. “Ho ucciso Rosa perché mi spiava e rubava la posta”

196 Visite

Orrore e follia vengono servite all’ora di pranzo, proprio mentre la piccola comunità di un rione della periferia occidentale di Napoli sta per sedersi a tavola. Una donna di 71 anni, Rosa Gigante, viene massacrata in casa sua da una vicina. Filo di ferro alla gola, i colpi di martello alla tempia e – alla fine – il tentativo dell’estremo oltraggio: quello di dar fuoco al cadavere scempiato. «Mi spiava. Era una iena, quella lì mi rubava anche la corrispondenza dalla cassetta delle poste», proverà a giustificarsi Stefania Russolillo, 47enne vicina di casa della vittima. Gli agenti della Polizia di Stato, dopo aver raccolto le prime testimonianze, la individueranno come la presunta assassina. Dopo sette ore di interrogatorio la Procura di Napoli emetterà un decreto di fermo nei suoi confronti con l’accusa di omicidio.

il racconto di Stefania, che è assistita dall’avvocato Raffaello Scelsi, è stato frammentario, infarcito di «non ricordo». Tuttavia la donna ha insistito su un punto: «Rosa mi ha aggredito e io mi sono difesa». Sul volto, sottolinea il legale, ha delle escoriazioni. Russolillo ha anche sottolineato che in precedenza non c’erano stati dissapori con l’anziana vicina di casa. Dalle indagini è emerso che Rosa Gigante – madre di Donato De Caprio, diventato famoso per il suo tormentone «Con mollica o senza?» – si lamentava spesso perché non riceveva le bollette e si era convinta che Stefania gliele rubasse. Ieri le due donne si sono incontrate per un chiarimento: ma la discussione darebbe presto degenerata, fino all’omicidio













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS