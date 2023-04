Marano, deceduta la donna investita alcuni giorni fa in via Falcone

363 Visite

E’ deceduta la donna di nazionalità bulgara, Nataliya Mishovska, ricoverata da giorni in ospedale per le ferite riportate nell’impatto con un’auto che l’aveva investita (sulle strisce pedonali) in via Falcone. Le condizioni della 60 enne erano apparse subito gravi ai soccorritori. La donna era entrata in coma ed è deceduta nella notte. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS