DELUSIONE AL MARADONA: SOLO 1-1, PASSA IL MILAN

Delusione al Maradona: è solo 1-1. Il Napoli spreca all’inizio e nel finale di gara, un rigore di Kvara in particolare. Per il resto tanto possesso ma anche sofferenza sui contropiede del Milan. Alla fine tanta amarezza per quel che poteva essere e non è stato. Milan solido, forte atleticamente, ma il Napoli ha regalato il primo gol ai rossoneri (male le chiusure su Leao) e ha sprecato troppo in attacco.













