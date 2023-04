Elezioni Marano, il bignami sugli otto candidati sindaco. Professione, esperienze, pregi e difetti

354 Visite

Per i distratti, per coloro che non avessero avuto modo di leggere i tantissimi articoli pubblicati in questi giorni e per chi cade sempre dal pero quando si tratta di votare.

Ripetiamo, allora, a beneficio dei suddetti, che in campo ci sono otto candidati sindaco:

Matteo Morra (Pd+Centro democratico e civiche). Morra, 50 anni, ex assessore nella giunta Perrotta ed ex segretario di circolo del Pd. E’ un funzionario regionale. Titolo di studio: laurea.

Pregi: ha indubbia esperienza amministrativa.

Pregi: conosce la politica e i suoi meccanismi.

Difetti: poco empatico, poco carismatico.

Difetti: conosce troppo “bene” la politica. Nelle sue liste, inoltre, diverse vecchie volpi della politica locale e qualche referente di lista un po’ chiacchierato.

Stefania Fanelli (Verdi-Sinistra Italiana-Free Marano). Ha 53 anni, lavora all’Ikea, è stata per ben due consiliature consigliera comunale. Titolo di studio: diploma.

Pregi: attivista molto impegnata sul territorio, crede fortemente nelle sue idee politiche.

Pregi: ha buona conoscenza dei meccanismi comunali.

Difetti: un po’ troppo emotiva.

Difetti: tendente, talvolta, al populismo.

Mauro Di Maro (Potere al Popolo-Marano popolare): 40 anni, già segretario di Rifondazione. Il padre fu assessore con l’ex sindaco Bertini. Professione fotografo. Titolo di studio: diploma.

Pregi: chiaro nell’esposizione dei temi.

Pregi: si professa di estrema sinistra, ma in realtà è di indole moderata.

Difetti: mai preso le distanze da alcune gestioni amministrative, quelle riconducibili alla sua parte politica, invischiata in vicende e fatti finiti anche al vaglio della magistratura.

Luigi Baiano (civiche): 40 anni, in passato candidato al consiglio comunale con la Lega. Professione infermiere. Titolo di studio: diploma di laurea.

Pregi: non è un politico di “professione”.

Pregi: ha un linguaggio e un modo di proporsi semplice.

Difetti: non ha esperienza amministrativa.

Difetti: è talvolta troppo convinto di sé. Nelle sue liste anche aspiranti consiglieri citati nei precedenti decreti di scioglimento del Comune.

Barbara Schiattarella (Forza Italia-Fratelli d’Italia-lista sindaco): 49 anni, avvocato di professione, vive a Marano da diversi anni. Titolo di studio: laurea.

Pregi: conoscenze e competenze giuridiche.

Difetti: poco radicata e conosciuta sul territorio.

Difetti: scarsa esperienza amministrativa nell’ambito dei Comuni.

Michele Izzo (civiche): vicepreside della scuola Socrate-Mallardo, 67 anni, ha già ricoperto in passato il ruolo di consigliere comunale. Titolo di studio: diploma.

Pregi: persona pacata, a modo, conosce bene il territorio comunale.

Pregi: non ha mai sostenuto giunte borderline o chiacchierate.

Difetti: è il più anziano degli aspiranti sindaci. Il Comune di Marano è una rogna di non poco conto e il ruolo di sindaco richiede un impegno talvolta esasperante.

Difetti: nelle sue liste troppi “infiltrati” leghisti e di Fdi.

Danilo Di Guida (M5s), 30 anni, dipendente Asl, è alla sua prima candidatura. Per anni attivista pentastellato. Titolo di studio: laurea.

Pregi: ragazzo perbene, che non ha avuto mai intrallazzi in ambito locale.

Pregi: non è un “professionista” della politica nel senso negativo del termine.

Difetti: non conosce la storia di Marano e del municipio.

Difetti: poco conosciuto sul territorio.

Luigi Zavarone (Per le persone e la comunità): 63 anni, ingegnere in pensione, già candidato al consiglio regionale. Titolo di studio: laurea.

Pregi: uomo aperto al dialogo.

Pregi: pacato nei modi, ha ottime conoscenze tecniche.

Difetti: poco conosciuto sul territorio.

Difetti: poca conoscenza della storia del municipio.

