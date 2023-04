Chiaia: sanzionate due attività commerciali e denunciati due parcheggiatori abusivi

84 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio di controlli straordinari in zona Chiaia.

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno controllato 3 bar in vicoletto Belledonne a Chiaia e via Palepoli, di cui uno è stato sanzionato amministrativamente per emissione di musica all’esterno del locale

in violazione della prescritta autorizzazione mentre un altro perché l’attività era svolta da persona non autorizzata. Infine, in via Generale Orsini hanno denunciato due napoletani con precedenti di polizia poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo notificando loro, altresì, un ordine di allontanamento; uno di essi è stato anche denunciato per inosservanza degli obblighi del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) cui è sottoposto.













