Elezioni Marano: Porcelli, i Carandente e Di Fenza sostengono Morra

Si allarga la Coalizione in appoggio al candidato sindaco Matteo Morra. La lista civica Demos, riferimento del consigliere regionale Giovanni Porcelli e degli ex fondatori del movimento civico Agorà, ha sciolto le riserve e sarà in appoggio alla coalizione Marano Rinasce.

“La scelta della lista Demos rafforza il nostro progetto con un apporto di competenza e passione politica. Il sostegno del consigliere Porcelli, così come la partecipazione alla coalizione del consigliere Di Fenza, saranno fondamentali per consentire alla nostra città di entrare nell’agenda dell’amministrazione regionale. Continueremo comunque a lavorare fino all’ultimo minuto possibile per provare ad allargare ulteriormente la nostra coalizione che resta aperta all’apporto di liste, movimenti politici e singole professionalità che hanno a cuore i destini della nostra città e che vogliano lavorare con noi ad un progetto di rinascita civile”.

Al momento alla Coalizione Marano Rinasce con Morra sindaco partecipato 6 liste: Pd, Marano Rinasce con Morra sindaco, Marano in Europa, Marano nel Cuore, Demos e Centro Democratico.

Nota stampa













