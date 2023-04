Elezioni Marano, la macedonia di Morra: imbarca ex bertiniani e uomini di destra. Schiattarella si prende Abbatiello, Baiano invece Di Marino

266 Visite

Nelle liste di Matteo Morra (candidato sindaco Pd+ altre liste) troveremo tanti volti vecchi della politica cittadina. Si parte da Roberto Sorrentino, il più giovane, già consigliere, già segretario di circolo, e si prosegue con Davide di Luccio, assessore con Visconti. E si prosegue, con i casi più eclatanti, con Luigi Di Marino, ex consigliere Pdl, a sostegno dell’ex sindaco Liccardo (subì lo scioglimento del consiglio così come Visconti). E ancora, l’ex coordinatore cittadino di Alleanza Nazionale, Mimmo Catuogno, da sempre vicino agli ambienti di centrodestra. E ancora, dulcis in fundo, i bertiniani come Orazio Castaldo, in passato vicinissimo all’ex sindaco oggi rinviato a giudizio in un processo per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa, e persino il mugnanese Carlo Albanese, per anni capo staff del sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro. Una macedonia anche per Morra, dunque, che ha dalla sua anche Mimmo Paragliola, consigliere durante le gestioni Liccardo e Visconti. Macedonia per Morra, così come per altri candidati sindaco.

Luigi Baiano imbarcherà, tra gli altri, l’ex consigliere Lorenzo Di Marino, che figura, al pari di altri, nel decreto di scioglimento del Comune. Mentre Barbara Schiattarella fa salire nella sua “arca” Lorenzo Abbatiello, anch’egli citato nel decreto di scioglimento dell’Ente. Con la Schiattarella anche Teresa Giaccio, ex vicesindaco di Liccardo e consigliere di minoranza con Visconti sindaco poi sciolto per infiltrazioni. Con Izzo Salvatore De Stefano, ex assessore di Liccardo, un tempo molto legato al consigliere provinciale Antonio Di Guida, e il figlio di Ciro Marzi, ex consigliere anch’egli citato nel decreto. Macedonia per tutti. Wow!













