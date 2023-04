Elezioni Marano, campo largo ed errori di valutazione. Il confronto De Magistris-Bocchetti

103 Visite

Caro Direttore,

avevo preferito soprassedere dal rispondere alla pubblicazione dell’articolo “l’angolo della satira” ma con il susseguirsi degli articoli, ultimo “il mercato delle vacche”, nel quale fai una corretta descrizione della compilazione e dei rischi cui i candidati Sindaco vanno incontro con la presentazione delle liste, mi corre l’obbligo completarlo con una ulteriore riflessione. Mi addebiti che ero propenso ad un’alleanza da FdI ai 5 Stelle. Preciso, da vecchio socialista, oggi convinto riformista, che la mia proposta era di un’alleanza di “Salute Pubblica” dal centro moderato di destra alla sinistra compreso ovviamente il Movimento 5 Stelle. Tale idea era stata avvalorata dalla dichiarazione dell’avv. Teresa Giaccio che alla presentazione del mio libro sosteneva una sua eventuale partecipazione con una lista Civica, escludendo sia il simbolo FdI, sia in modo ancora piu’ categorico la Lega, soprattutto in virtu’ della posizione sull’Autonomia Differenziata come viene manifestata contro il Mezzogiorno d’Italia. In sintesi la mia posizione prevedeva l’alleanza di un gruppo di Innovatori (moderati, riformisti e progressisti), possibili artefici del cambiamento. Con il concretizzarsi di un’alleanza di Centro-Destra, mi son reso altrettanto promotore di un Centro-Sinistra largo ed inclusivo, la strada giusta per poter iniziare e possibilmente realizzare un reale cambiamento nell’amministrare la cosa pubblica per il bene comune. Appreso pero’ il rifiuto e la volontà di persistere da parte della dirigenza del Circolo locale del Partito Democratico di correre da solo con un proprio candidato Sindaco, nella persona di Matteo Morra, con la convinzione di arrivare secondo alla competizione del 14/15 maggio per poi competere al ballottaggio con un centro-destra unito ed un centro-sinistra diviso che si andrebbe ad unificare sul suo nome, come nella precedente competizione con l’allora Sindaco Visconti mi è sembrata chiara l’impossibilità di una tale intesa.

Il Partito Democratico resta comunque responsabile di questa mancata realizzazione! Per due ordini di motivi: il primo strettamente politico, la divisione porterebbe l’elettorato già sfiduciato verso la partitocrazia a disertare maggiormente le urne; il secondo con una situazione parcellizzata del Centro-Sinistra la febbre di vittoria dei partecipanti potrebbe indurre ad inglobare nelle liste elementi indesiderabili che porterebbero il Ministero degli Interno a valutare un quinto scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche anche se il problema è tutto da decifrare per la sua complessità.

Preciso inoltre, un elemento che non bisogna sottovalutare, cioè che sia il Movimento 5 Stelle, che corre con un proprio candidato, che Stefania Fanelli (Sinistra Italiana, Verdi e due lista ), che il raggruppamento di liste civiche che rappresentano quel mondo dell’associazionismo laico e possibilmente cattolico con candidato Sindaco, Michele Izzo, sono concorrenti, tutti liberi da qualsiasi vincoli di responsabilità con le precedenti amministrazione.

Ad oggi quindi una divisione del centro-sinistra in quattro candidati Sindaco andrebbe incontro ad una sicura sconfitta dell’intero campo riformista-progressista locale ed il persistere di un rifiuto a costruire una larga intesa che partisse dal basso, dalle realtà locali, è la dimostrazione di velleità personali e di gruppi ed è il male peggiore per una crescita democratica di forze politiche per una democrazia rappresentativa; un tempo questa frammentazione si eliminava con il rifiuto ad autorizzare l’ utilizzo del simbolo del Partito! Una siffatta scelta, purtroppo, da vittoria sicura si potrebbe tramutare in sconfitta probabile, ed andrebbe ad inficiare non solo il ruolo del Partito Democratico, a livello napoletano che con la costruzione di un’alleanza ampia ha determinata la vittoria schiacciante del prof. Gaetano Manfredi a Sindaco di Napoli ed alla città Metropolitana, ma produrrebbe segnali di mera contraffazione che potrebbe minare alle fondamenta quell’ unità d’intenti tra le forze politiche che tarda a costruirsi per essere l’artefice di una sconfitta della Destra a livello nazionale. Si potrebbe altresì collocare, in controtendenza agli obbiettivi che si prefigge la nuova Segreteria Nazionale che con le Primarie, tanti di noi, abbiamo contribuito a farla emergere.

Privo di strutture partitiche degno di questo nome, il qualunquismo, unitamente al velleitarismo, ha preso il sopravvento per cui il tortuoso percorso con riunioni infinite, principalmente delle forze di centro che potevano e dovevano avere un ruolo determinante, espressione in particolare della Società Civile, si è infranto con i tanti nomi candidabili Sindaco che si sono fatti nelle diverse e successive riunioni. Anche la fuga in avanti della candidatura di Izzo né ha determinato l’impossibilità a raggiungere l’obbiettivo. Inoltre, si è fatto il nome di qualche questurino ed anche di soggetto gradito a qualche Magistrato di turno, senza comprendere che la strada maestra va tutta in altre direzioni; sono state coinvolte anche persone come Gennaro Pezzella e il commerciante di preziosi, Giuseppe Pezzuto, per contribuire a costruire un’alleanza di una larga intesa, un Centro-Sinistra largo ed inclusivo, ma purtroppo è prevalso l’opportunismo di parte, con la probabile esclusione del Terzo Polo dalla competizione elettorale e il dover confluire il Centro Democratico, rappresentato dal consigliere regionale, Pasquale De Fenza, forse per influenze esterne ben individuabile, a sostegno del candidato Sindaco, Matteo Morra.

Il Programma e la squadra che avrebbe dovuta comporre la futura Giunta era stata individuata con l’aggiunta di qualche esperto espressione della Società Civile da nominare successivamente, purtroppo il tutto si è infranto sulla nomina del candidato Sindaco che non poteva essere colui che racchiudesse, storia, cultura politica ed esperienza amministrativa con la funzione di coordinatore del gruppo di lavoro di professionisti ed operatori economici ed avere uno spessore politico da poter interloquire con le Istanze superiore per gli interessi della città.

Da vecchio progressista, oggi convinto riformista, l’auspicio è che il prossimo Sindaco sia una espressione di sinistra, ma per il bene di Marano, per evitare maggiori danni e non ricadere in un quinto scioglimento del Consiglio Comunale, non è malvagio pensare che potesse vincere un’espressione della Destra, la quale in continuazione con le direttive del governo nazionale, produrrebbe poco, ma nel contempo, si potrebbe evitare un quinto scioglimento, portando a termine la consiliature ed un periodo di vacatio che tanto necessita a questa martoriata città o ancora più auspicabile, un’espressione di centro, della Società Civile, che con la squadra che andrebbe ad amministrare la città ed il poco supporto politico, di fronte ai problemi insormontabili, sicuramente sarebbe indotto a dimettersi anzitempo.

Franco De Magistris

Caro Franco, rispondo a te, così come ieri ho risposto all’amico Stefano Stanzione. Anche tu hai commesso errori, a mio avviso gravi. Stanzione, coadiuvato dal consigliere regionale Di Fenza e dal terzo polo, non ha voluto (per sue rispettabili ragioni) sfidare Matteo Morra una volta che questi ha rifiutato qualsivoglia interlocuzione per dare vita a un progetto politico più ampio, sostenuto e supportato da un candidato sindaco diverso da lui, non comprendendo che era l’unica cosa da fare per fermare l’esponente del Pd e il suo piano fortemente avallato dalla consigliera regionale Fiola; tu invece hai commesso l’errore, anch’esso grave vista l’esperienza che hai accumulato in tanti anni, di ritenere che il progetto delle larghe intese potesse essere sintetizzato con una tua discesa in campo. Alla tua età (76 anni), mi permetto dirlo, sarebbe stato più saggio ritagliarsi uno spazio e un ruolo diverso; avresti, a mio modesto avviso, dovuto fare il “padre nobile” del progetto e contribuire all’unificazione delle forze che, per ataviche antipatie ed eccessivi personalismi, alla fine hanno optato per altre scelte. Critichi i personalismi, come si evidenzia anche dalla missiva che hai inoltrato oggi al mio giornale, ma allo stesso tempo, anche tu, ti sei fatto sopraffare dall”angiaria” (perdonami il termine) di voler a tutti costi essere il leader di facciata. Un leader, come tu ben sai, può talvolta agire anche nell’ombra e ritagliarsi ruoli che, solo apparentemente, sono di secondo piano. Ti avevo a più ripreso espresso il mio pensiero, negli incontri che abbiamo avuto nell’arco delle settimane, dicendoti con estrema chiarezza che il percorso da te auspicato (civiche di diversa estrazione più 5 Stelle) era improponibile vista la situazione di impantanamento della politica locale. Quanto alla questione delle persone gradite alla magistratura, beh, anche qui ci sarebbe molto da dire su chi ha veramente fatto qualcosa per il territorio (in termini di denunce, segnalazioni, ammonimenti e anticipazioni) e chi invece ritiene che a Marano sia solo una “questione” politica. Non è così: ci sono tanti fattori (malavita in primis) che non possono passare in secondo piano.

Ancor più difficile era avallare una tua candidatura a sindaco, non perché tu non abbia le giuste qualità e competenze, ma perché per questioni anagrafiche (fare il sindaco a Marano è uno sforzo immane e anche i 40enni, nel recente passato, ne sono usciti con le ossa rotte) e per questioni prettamente politiche (il centrodestra ha perseguito la logica dello schema nazionale, mentre il 5 Stelle ha voluto seguire quella dello “splendido isolamento”) il tuo progetto non era in alcun modo attuabile. Ti avevo espresso queste ed altre considerazioni in tempi non sospetti. Me ne devi dare atto.

Fernando Bocchetti













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS