GDF NAPOLI: SVENTATO UNO SCIPPO SU CORSO UMBERTO I. ARRESTATO UN 49ENNE

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli impiegati nel quotidiano controllo economico del territorio nelle aree “calde” della città, in particolare nella zona del Vasto/Porta Nolana ove le attività di servizio si sono ulteriormente intensificate con costanti controlli e sequestri a contrasto dei traffici illeciti e dell’abusivismo commerciale, hanno sventato uno scippo su Corso Umberto I ai danni di una ragazza

diciannovenne, appena uscita da un negozio sulla trafficata via.

In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, attirati dalle grida d’aiuto della giovane, sono prontamente intervenuti fermando un italiano di 49 anni che le aveva appena sottratto dalla borsa un telefono cellulare e si era dato alla fuga con la refurtiva sullo stesso Corso Umberto I. Il soggetto è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.













