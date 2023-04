ELEZIONI AMMINISTRATIVE MARANO: MARTEDI’ IL TAVOLO POLITICO CON IL CANDIDATO FANELLI

183 Visite

Martedì 11 aprile alle ore 18:00 in Via Unione Sovietica n.45 allo

studio Sagi, nei pressi dell’ex mercato ortofrutticolo di Marano, il

tavolo politico delle realtà maranesi che hanno risposto all’appello

della candidata Sindaco Stefania Fanelli per la definizione di una

coalizione omogenea composta dalle forze sane della città che si

riconoscono nel perimetro di opposizione alle forze della destra di

governo e al malaffare.

Sono invitati a partecipare i rappresentanti territoriali con i

rispettivi rappresentanti provinciali delle forze che aderiscono

all’appello.

Sinistra Italiana città metropolitana di Napoli













