Elezioni Marano, il centrodestra e il consueto “patto” per far vincere la sinistra del dissesto e delle machiochie

Marano e le consuete “machiochie” del centrodestra, che da 30 anni fa e ha fatto di tutto per lasciare la città in mano alla sinistra, spesso anche a quella estrema. I risultati sono noti a tutti: comune in dissesto finanziario e sciolto quattro volte per mafia. Il centrodestra ha guidato l’ente comunale una sola volta negli ultimi 30 anni: dalla primavera del 2013 ai primi mesi del 2016, quando a capo della giunta (anch’essa sciolta) c’era Angelo Liccardo.

Anche quest’anno i maggiorenti del centrodestra (premio Nobel per la tattica suicida a Fdi e Forza Italia) ce l’hanno messa tutta per agevolare la sinistra cittadina, tra l’altro quest’anno divisa in mille rivoli. A molti, già da anni, è venuto il sospetto che tutto sia frutto di un patto non scritto, che qualcuno lo faccia apposta per non governare ma di assicurarsi un tranquillo posto in consiglio comunale. Dai banchi dell’opposizione, con qualche piccolo o grande interesse da tutelare, ma senza rischiare una virgola. A dare a una mano ai presunti leader del centrodestra locale, spesso ci pensano i coordinatori regionali e provinciali dei partiti, che anche in quest’occasione hanno dato il loro “preziosissimo” contributo.













