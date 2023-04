Elezioni Marano, la satira. Morra non è ancora sindaco, ma è già invecchiato di 20 anni…

227 Visite

Matteo Morra, senza simbolo del Pd (si vergogna, forse?), è il primo ad apparire in un 6×3 sul territorio cittadino. Ha rotto gli indugi l’ex assessore della giunta Perrotta, che da 12 anni aspettava questo momento. Il buon Morra – circondato da uno stuolo di fedelissimi (Sorrentino, Simioli, Di Luccio e Vallefuoco) e da qualche ex bertiniano di ritorno – appare invecchiato di almeno 20 anni nella foto che lo ritrae sull’imponente manifesto. Eppure di anni Morra ne ha appena 50. Al caro Matteo, meglio noto a Marano come il dottor Sottile o il piccolo D’Alema, consigliamo (è ancora in tempo) di ripensare alle scelte attinenti all’immagine e alla divulgazione delle notizie. Non vorremmo fosse seguito da chi, da anni, porta malissimo a sindaci e aspiranti tali.













