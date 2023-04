GRAGNANO, A SCUOLA IN ORARIO E IN SICUREZZA

“L’intento dell’amministrazione comunale consiste nel sondare i motivi del mancato utilizzo nonché le criticità e i disservizi riscontrati anche alla luce di una più chiara e netta delimitazione delle aree di riferimento rispetto all’istituto scolastico. – prosegue il sindaco Nello D’Auria – Sarà anche l’occasione per dare suggerimenti e spunti per migliorare il servizio. Il questionario sarà proposto tramite form Google con 9 rapide domande relative alle informazioni generali, alla mobilità casa-scuola e alle idee per la città. Le informazioni saranno raccolte in forma assolutamente anonima e trattate esclusivamente per la rilevazione statistica”.

Le famiglie che intendono sostenere questa azione amministrativa nella compilazione del questionario potranno farlo entro il 13 aprile, cliccando sul seguente link:

https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLScfg_MewWMfh_ lYv6P7- iN0iE5Vta14TchWmhMQTQJT5JzeiQ/ viewform?usp=sharing