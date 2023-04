Alto impatto a Secondigliano, il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato Secondigliano, i militari della Stazione Carabinieri di Secondigliano, personale delle Unità Operative Secondigliano della Polizia Locale del Comune di Napoli e dell’A.S.L. U.O.S.D. Veterinaria, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dei Nibbio e dei Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 47 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, controllati 18 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo e due a fermo amministrativo, e contestate 21 violazioni del Codice della Strada per guida con patente diversa da quella prevista, revisione periodica scaduta, mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, per guida di veicolo già sottoposto a sequestro;

infine, è stata ritirata una carta di circolazione.

Durante il servizio, gli operatori hanno altresì controllato un internet point di via Monte Faito il cui titolare è stato sanzionato amministrativamente per aver installato abusivamente 4 postazioni collegate alla rete telematica che consentivano l’accesso ai siti di scommesse e che sono state sequestrate; ancora, gli agenti hanno constatato che il titolare esercitava la vendita abusiva di prodotti alimentari essendo sprovvisto di S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) per l’esercizio di vicinato, elevando sanzioni per un totale di 45.000 euro.