Scampia: sequestrate armi

Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Cartesio dove hanno rinvenuto, nel vano ascensore, una pistola Smith e Wesson e un revolver, entrambi con matricola abrasa, 6 caricatori, 7 silenziatori per armi, 181 cartucce di diverso calibro, una fiala contenente calcio gluconato, un paio di guanti e un telefono cellulare.

Ancora, in una cassaforte artigianale nascosta dietro un battiscopa nel vano scale, i poliziotti hanno rinvenuto un’altra pistola marca Bruni 92FS con matricola abrasa.

Alto impatto al Vomero.

Sabato gli agenti del Commissariato Vomero, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero.

Nel corso dell’attività sono state identificate 96 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, e controllati 49 veicoli.

Napoli, 3 aprile 2023

Mercato: evade dai domiciliari. Arrestato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Arnaldo Lucci, hanno notato una persona che, alla loro vista, ha accelerato il passo tentando di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che lo stesso, identificato per un 40enne napoletano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti; pertanto, è stato arrestato per evasione.













