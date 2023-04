La voce del cittadino. Marano, la storia di Ciro: “Da due anni attendo risposte dall’ufficio tecnico comunale e la mia attività non può partire””

Gentile direttore, mi chiamo Ciro e sto avviando la mia ditta di cesti di legno ma da 2 anni sto avendo problemi sull’ufficio tecnico del comune perché non rilasciano la licenza, essenziale per fare il cambio di destinazione d’uso del locale dove ho fatto tanti lavori di ristrutturazione. Andare avanti e indietro dal comune per due anni senza che nessuno si interessi del problema è inammissibile. Rilasciare una licenza regolarmente pagata, avrebbe tempi molto rapidi, ma così non è. Sia il mio proprietario sia l’ingegnere che si occupa della pratica non riescono ad avere risposte e soluzioni dall’ufficio tecnico. Sono stato mandato via (anche sotto appuntamento) da molti membri al terzo piano. Senza il cambio di destinazione d’uso non posso avviare l’attività, nonostante abbia fatto un prestito e speso molti soldi.

La ringrazio, Ciro Puca.