La Virtus Bava Pozzuoli ospita la Liofilchem Roseto (ore 19), seconda forza del campionato. Una gara particolare per coach Mimmo Sorgentone che originario proprio di Roseto degli Abruzzi. “Affrontiamo una squadra che rientra tra le prime quattro di tutta la serie B – ha dichiarato Marco Cucco, play della compagine gialloblù -. Hanno un roster completo con doppi giocatori per ogni ruolo tra esperti e giovani di qualità. Poi, da quasi un mese è arrivato anche Nikolic che è un atleta molto forte. Noi nel corso della settimana l’abbiamo preparata nella maniera più corretta cercando di continuare ad allenarci su quello su cui dobbiamo focalizzarci e cioè migliorare il nostro gioco. Proveremo a mettere in pratica ciò su cui abbiamo lavorato e tutte le nostre forze in campo che sulla carta è proibitiva e difficile. Mancano sei giornate al termine della stagione dove giocheremo con il massimo dell’orgoglio e della dignità“.