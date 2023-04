Quarto, Capuozzo: la classica politica di sinistra, creare il problema per risolverlo a pochi giorni dalle elezioni

112 Visite

Dopo 4 anni di immobilismo, solo ora, a ridosso delle elezioni, arrivano le prime assunzioni di personale da parte dell’Ente comunale di Quarto.

Classica politica della sinistra, creare il problema prima, per risolverlo a pochi giorni dalle elezioni.

Va bene incrementare il personale dell’ Ente, va benissimo creare occupazione pero’ ci chiediamo perche’ adoperare queste modalita’?

Assunzioni avvenute tramite un bando regionale, aspettando che la giunta De Luca programmasse il suo.

Durante la nostra amministrazione avevamo realizzato una delibera di giunta, approvata anche dal Ministero, con la quale riuscivamo a rimediare al fabbisogno della macchina comunale.

Non solo una strada più semplice e piu’ rapida, ma che avrebbe giocato, anche e prevalentemente, a vantaggio dei nostri concittadini.

Molti settori si trovano in affanno e questa scelta dell’attuale sindaco non ha fatto altro che far perdere ulteriormente tempo.

Una scelta politica che ci fa pensare che sia stata dettata dall’alto, dove a gestire le assunzioni non abbia deciso il primo cittadino, ma forse chi è sopra di lui.

Ci ritroviamo con tanti, che avevano partecipato e vinto il concorso, che si trovano con un cerino tra le mani, poichè le precedenti graduatorie non sono state rispettate.

Solo un’occasione persa per il comune di Quarto, che anela la possibilità di fornire forze nuove alla macchina comunale, o che l’attuale amministrazione, ancora una volta non si smentisce, viaggiando sempre insieme ai forti a danno dei più “deboli”?













