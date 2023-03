RACCOLTA FIRME. VARRIALE E DI FENZA (CENTRO DEMOCRATICO): BASTA NUMERO CHIUSO FACOLTA’ DI MEDICINA

42 Visite

Parte dalla V Municipalità di Napoli il primo appuntamento per la raccolta firme dei cittadini campani per l’abolizione del numero chiuso delle facoltà di medicina in tutta Italia. “Sono anni ormai che in parlamento si discute sul tema, senza mai arrivare ad un’approvazione o ad una linea programmatica in tal senso. Dare voce ai cittadini è il più importante strumento di democrazia diretta che restano ad oggi al nostro Paese”. È quanto affermano Vincenzo Varriale, commissario Centro Democratico in Campania e Pasquale Di Fenza capogruppo in consiglio regionale della Campania a margine dell’appuntamento di questa mattina al gazebo allestito in via Scarlatti al Vomero. “L’Università deve dare a tutti l opportunità di iscriversi ed applicare la vera selezione durante il corso di studi. È necessario ripensare al sistema universitario nazionale con una prospettiva diversa, dal suo sistema di accesso, con una prospettiva più inclusiva e meritocratica. Il mismatch tra domanda e offerta è racchiuso tutto nel fabbisogno reale. In Italia è oramai chiaro ed evidente che mancano medici e personale sanitario, come la pandemia ha evidenziato. E molti di essi sono costretti ad accettare offerte di lavoro in Europa o altrove nel mondo per gratificazione e stabilità lavorativa. Ecco che allora riteniamo sia giunto il momento di interrogarsi ed intervenire con urgenza in modo radicale sul tema. Per l’abolizione del numero chiuso per l’accesso alle facoltà di Medicina, non vi è alcuna dietrologia ideologica, bensì una scelta maturata per il benessere del Paese”. – concludono Varriale e Di Fenza













