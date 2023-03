FREE QUARTO: RIPARTIRE DALLA PROMOZIONE E DALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI

35 Visite

Quarto è da troppi considerato il “fratello povero” dei Campi flegrei, ma così non è. Si tratta di un territorio ricco di storia e di prodotti tipici come la mela annurca, l’uva ed il conseguente vino, i prodotti caseari, di pasticceria che meritano di essere valorizzati.

La lista civica Free Quarto intende promuoverli mediante un piano marketing elaborato da Ciro Pizzo, un cittadino nativo di Quarto, ma residente in Germania. Un progetto che riteniamo molto interessante ed abbiamo sposato in pieno adeguandolo alle caratteristiche del nostro territorio. Con l’organizzazione di percorsi enogastronomici, sagre si incentiverebbe l’arrivo di turisti che porterebbero introiti all’economia locale.

DIRETTIVO FREE QUARTO













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS