Virtus Pozzuoli, al Pala Trincone arriva Sala Consilina

Dopo la sosta torna in campo la Virtus Bava Pozzuoli nel derby che la vedrà ospitare al Pala Trincone questa domenica (ore 18) la Diesel Tecnica Sala Consilina. “Affrontiamo una squadra giovane come noi che non è assolutamente da sottovalutare anche se alcuni giocatori hanno lasciato i salernitani in queste settimane – ha dichiarato Daniele Greggi -. Noi daremo il massimo per cercare di portare la vittoria a casa. Coach Sorgentone è un grande tecnico e non lo dico io basta guardare il suo curriculum dove ha vinto cinque campionati di serie B, quindi, penso parli e si descrive da solo. La mia stagione fin qui è stata con alti e bassi dove però ho dato sempre il massimo in campo anche non ho reso in alcune gare come volevo. Ora sono molto motivato per finire bene il campionato e sfruttare al massimo le mie capacità“.

L’AVVERSARIO La Diesel Tecnica Sala Consilina occupa la dodicesima posizione con 16 punti in classifica. La squadra è allenata da Antonio Paternoster con il primo assistente Andrea Romano. Nelle fila della compagine salernitana milita l’ex Niccolò Lurini. Il miglior realizzatore è Misolic seguito da Erkmaa, Klacar, Cimminella, Giunta, Divac e Anaekwe (primo con 3.8 di media nei rimbalzi offensivi, secondo nella media delle stoppate, secondo nella percentuale del tiro dal pitturato 59,1%).

I ROSTER

Virtus Bava Pozzuoli: Lucarelli, Aiello, Anastasio, Mutombo, Mehmedoviq, Spinelli, Simonetti, Miaffo, Cucco, Thiam, Scotto, Greggi. All. Sorgentone

Diesel Tecnica Sala Consilina: Lurini, Cimminella, Erkmaa, Klacar, Giunta, Caloia, Misolic, Anaekwe, Divac, Milikovic, Grottola, Schisa. All. Partenoster

ARBITRI La gara tra Virtus Bava Pozzuoli-Diesel Tecnica Sala Consilina in programma questa domenica (ore 18) al Pala Trincone di Monterusciello sarà diretta dai signori Jacopo Spinelli e Matteo Colombo di Cantù.

MEDIA La gara tra Pozzuoli e Sala Consilina sarà trasmessa in diretta dalle ore 17,45 dal circuito Lnp Pass della Lega Nazionale Pallacanestro.

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli













