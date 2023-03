Marano, elezioni: ieri summit Terzo polo-Pd. Due proposte in campo, ma accordo non ancora raggiunto

170 Visite

Come già annunciato in precedenza, nella giornata di ieri (martedì 14 marzo) abbiamo incontrato il segretario ed un rappresentante della segreteria locale del PD.

Durante l’incontro si è illustrato il progetto di ricostruzione della città che parte da due precondizioni: liste pulite e necessità di andare oltre i simboli di partito.

All’incontro ha preso parte anche il consigliere regionale Di Fenza a cui è stato affidato il compito di verificare in tempi rapidi l’esistenza di una convergenza politica per la costruzione di una coalizione ampia di moderati, liberali, riformisti e progressisti in grado di esprimere una proposta di Terza Via basata sulla competenza e sulle energie migliori da mettere in campo con generosità e impegno per il rilancio della città.

Coordinamento Terzo Polo Marano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS