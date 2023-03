101 Visite

Marano, furto con auto – ariete, Di Fenza: “Area Nord presa d’assalto dai malviventi”

Ennesima furto nel centro di Marano di Napoli. Sono le 5,00 del mattino del 14 marzo 2023 quando almeno 3 uomini hanno tentato di fare irruzione in un negozio di ottica prima servendosi di arnesi da scasso salvo poi sfondare parte della vetrata con la tecnica dell’auto ariete. A riportare la notizia e il video è la nota testata “TerranostraNews”. I malviventi hanno portato via numerosi occhiali di marca e attrezzature da lavoro, il danno ammonterebbe a circa 24 mila euro. Il tutto è durato meno di due minuti, le immagini testimoniano la noncuranza del pericolo con cui agiscono questi criminali.

“L’intera provincia di Napoli oramai è presa d’assalto da ladri e criminali di qualunque genere e qualunque forma. Pezzi di città e di quartiere sono ormai nella morsa della criminalità – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Di Fenza – I malviventi non hanno alcun timore di agire, anche se si trovano come in questo caso a pochi metri dal Comando di Polizia Municipale e nel centro del paese. La fanno da padrone e commettono le loro scorribande in qualsiasi momento della giornata. I cittadini non si sentono più al sicuro e sono ormai esasperati, i commercianti già sofferenti per il caro prezzi e la crisi non sanno se il giorno dopo possono aprire le loro saracinesche in serenità. Da tempo, Marano e l’Area Nord, è costretta a subire i soprusi di questi vigliacchi che a volto coperto, armi in pugno, distruggono il lavoro e i sacrifici di tantissime persone. Serve una risposta forte e decise da parte dello Stato e delle Forza dell’Ordine. Ho già chiesto la convocazione di una riunione del Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza. – ha così concluso il capogruppo in Regione di Centro Democratico, Pasquale Di Fenza.