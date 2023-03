ELEZIONI MARANO, TERZO POLO E DI FENZA GIOCANO PER SCALZARE MORRA DAL TAVOLO DEL CENTROSINISTRA. STANZIONE ALLA FINESTRA, LA GIOCATA SENZA SIMBOLI PER CONFONDERE GLI ELETTORI

86 Visite

Terzo Polo-Pd, oggi l’incontro decisivo? La posta in palio è chiara ormai agli addetti ai lavori: il terzo polo, che si è rifiutato di dialogare con altre forze moderate, punta a un progetto senza simboli nel centrosinistra, sullo stile del modello già adottato a Quarto. Tale schema prevede l’uscita di scena di Matteo Morra (Pd) sostituito dal giuglianese Stefano Stanzione (area Pd ma ben visto dai moderati). In alternativa, ma con scarsissime possibilità di riuscita, potrebbe essere Michele Izzo il secondo nome sul tavolo.

Morra, già partito da tempo assieme al suo fedelissimo Eduardo Simioli, non farà passi indietro. Gli unici che potrebbero convincerlo sono gli organi provinciali in nome della non frammentazione del centrosinistra. Si muove in tal senso anche Pasquale Di Fenza, che da consigliere regionale vuole avere voce in capitolo nella scelta del primo cittadino.

Terzo polo e Di Fenza, dunque, giocano per scalzare l’ex assessore di Perrotta Matteo Morra. Ci riusciranno? Difficile, difficilissimo. Solo una giocata in ambito provinciale potrà convincere Morra a desistere.

Al netto di tutto, con Morra o senza Morra, il centrosinistra potrebbe non presentare i simboli di partito, nel tentativo di confondere l’elettorato (è già riuscito in altre realtà). Per evitare che gli avversari facciano la campagna elettorale sul partito dello scioglimento per camorra, il Pd, toglieranno verosimilmente i simboli. Ma tutto passa per gli incontri con il Terzo Polo e per l’interlocuzione tra Morra e Di Fenza.













