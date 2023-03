Arzano. Maxi sequestro della Polizia locale, confiscate bandiere e gadget del Napoli

93 Visite

Maxi sequestro della Polizia locale, confiscate bandiere e gadget del Napoli. E’ finita sotto chiave la merce del valore di 3000 mila euro mentre le sanzionanti ai venditori, uno dei quali precettore del reddito di cittadinanza, ammonterebbero a circa 11mila euro. Mentre il Napoli ai avvicina alla conquista del terzo scudetto, è da settimane che sono comparse sulla centralissima e via Napoli le bancarelle che vendono sciarpe, magliette e bandiere con il tricolore. Più si avvicina la certezza della conquista del titolo, più cresce il numero dei punti vendita illegali dove si commercializzano prodotti contraffatti. Dopo una serie di segnalazioni gli agenti delle polizia locale e la squadra di pronto intervento coordinati dal comandante Biagio Chiariello hanno predisposto una serie di appostamenti onde consentire agli agenti di coglie in flagranza i venditori. E così che ieri mattina, i poliziotti della locale si sono portati in via Napoli e alla cosiddetta rotonda di Arzano dove da settimana avevano impiantato la loro base operativa i venditori abusivi che con tutta tranquillità, occupando anche il marciapiedi ai due lati di via Napoli avevano addirittura invaso il passaggio pedonale. Sotto chiave, maglie con il volto di Osimhen e Kvaratskhelia. Oltre che gagliardetti, sciarpe, trombe e cappellini tutti rigorosamente esposti ai pali della luce. Si tratta di prodotti illegali e sembra che il giro di affari sia diventato veramente milionario. Un business che cresce sempre di più, con il passare delle settimane e con gli azzurri vicini alla vetta.

Carlo Strazzullo













