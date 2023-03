Regione, commissione anticamorra: Carli nominato componente del tavolo tecnico

103 Visite

Siamo onorati di comunicare che il Dr. Salvatore Carli, membro del nostro Direttivo e

in rappresentanza della nostra Associazione, è stato nominato componente del

Tavolo Tecnico della Seconda commissione speciale “Anticamorra e Beni Confiscati”

del Consiglio Regionale della Campania.

La grande esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata del Dr Carli,

consentirà alla nostra Associazione, per il suo tramite, di fornire un importante

contributo nella lotta alle tante attività illecite condotte dalle “consorterie

camorristiche” e similari.

Come purtroppo evidente dalle cronache, il territorio campano ha grande necessità

che la parte onesta e sana della società si metta in gioco, fornendo il proprio

contributo, per riappropriarsi di un futuro in cui giustizia ,legalità e rispetto dei diritti

caratterizzino il vivere quotidiano e la gestione della cosa pubblica.

Non possiamo quindi che ringraziare il Dr. Salvatore Carli per la disponibilità posta in

essere in tal senso e la dr.ssa Carmela Rescigno, presidente della Seconda

commissione speciale “Anticamorra e Beni Confiscati”, per averci fornito questa

opportunità.

Roma, 14 marzo 2023













